Lutto nel mondo dello spettacolo | si è suicidato a soli 40 anni

(Di sabato 18 aprile 2020) La star di YouTube Steve Cash, la storica voce dei video di Talking Kitty Cat, si è suicidata a 40. Secondo quanto riferito da TMZ, Cash è morto giovedì mattina per una ferita da arma da fuoco autoinflitta dopo una lunga battaglia dovuta a problemi di salute mentale. La star di YouTube aveva oltre 2,43 milioni di follower sul suo canale YouTube, con i suoi video che accumulavano oltre 770 milioni di visualizzazioni. Sua moglie, con il cuore spezzato, Celia DeCosta Cash, ha annunciato la notizia della sua tragica morte venerdì mattina. ”È così difficile. Non sono nemmeno sicura di cosa dire, o del resto, cosa fare. Ho appena perso il mio migliore amico, il mio compagno, il mio amante, il mio mentore, il mio assoluto tutto, questa mattina”, ha scritto in un post di Facebook, accanto a una foto della coppia. ( ...