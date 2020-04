L' architetto Fuksas a Mattarella | Contro il coronavirus ripensiamo case e città

(Di sabato 18 aprile 2020) Insieme a medici, ricercatori e informatici firma una lettera con quattro proposte per far fronte a un futuro in cui si dovrà convivere con le pandemie

la Repubblica

Insieme a medici, ricercatori e informatici firma una lettera con quattro proposte per far fronte a un futuro in cui si dovrà convivere con le pandemie ...«Signor Presidente, ci ascolti». Arriva dalle firme dell'architettura, in prima linea i coniugi Fuksas con lo studio fiorentino Archea, da un mese al lavoro con le eccellenze della medicina ed esperti ...