Coronavirus, premier Conte lavora alla ‘fase 2’. La task force: “No a date riaperture” (Di sabato 18 aprile 2020) Incontro tra il premier Conte e la task force. Prosegue il lavoro per far ripartire l’Italia. ROMA – Si è svolto in videoconferenza l’incontro tra il premier Conte e la task force per continuare a programmare la ‘fase 2′. Nessuna indiscrezione con il presidente Colao che, come riportato dall’Adnkronos, ha chiesto a tutti di non ipotizzare date per le riaperture. alla riunione hanno preso parte anche alcuni ministri. Tra i presenti Stefano Patuanelli chiamato a rivedere i codici ‘Ateco’ per cercare di riaprire le aziende già da lunedì 27 aprile 2020. Il premier Conte incontra i capi delegazione Prima di vedere la task force, il premier Conte ha avuto una videoconferenza con tutti i capi delegazione per iniziare a programmare il decreto di aprile. Al vaglio della maggioranza la possibilità di inserire ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Premier spera di ricominciare a giocare a metà giugno

Coronavirus - le Sardine al premier Conte : “Tolga alla Regione Lombardia la gestione dell’emergenza”

