Altro attacco ai Napoletani Adesso è il turno di Sgarbi

Bobbio65M : RT @Patrizia_RF: @claudio_2022 @VotersItalia .. Sin dall'inizio è sembrato un attacco mirato ad una fascia d'età. Le perdite più giovani se… - mariorisaliti1 : RT @Patrizia_RF: @claudio_2022 @VotersItalia .. Sin dall'inizio è sembrato un attacco mirato ad una fascia d'età. Le perdite più giovani se… - icksx : @alexbarbera Mai visto un attacco così violento a una vittima di una tragedia. La Lombardia che meriterebbe nient’a… - tuttonapoli : Altro attacco ai napoletani, Sgarbi: 'De Luca li conosce, crede che non rispetteranno le regole' - valeriacuriale : @balletti_luca @MediasetTgcom24 Forse non le è chiaro che l'attacco non è ai lombardi, ci mancherebbe altro. L'indi… -

Altro attacco Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Altro attacco