Twilight: New Moon, 11 scene tagliate dal film (video) (Di venerdì 17 aprile 2020) In un video, 11 scene tagliate da Twilight: New Moon, il secondo film della saga che vede protagonisti Robert Pattinson e Kristen Stewart. In questo periodo Mediaset ha deciso di programmare alcune delle più celebri saghe cinematografiche degli ultimi decenni Questa sera tocca a Twilight: New Moon, di cui rivediamo volentieri alcune scene tagliate dal montaggio finale del film, e che trovate nel video qui sotto. La storia d'amore tra il vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) e la giovane Bella (Kristen Stewart) prosegue con il film di Chris Weitz, tratto dall'omonimo romanzo di Stephanie Meyer. Come spesso accade in questi casi, il materiale eliminato dal montaggio finale è piuttosto corposo e su YouTube sono disponibili undici scene tagliate dal film, con il commento ... Leggi su movieplayer Twilight : New Moon - le location italiane del film e le riprese "in rosso"

Twilight 2 - New Moon su Italia 1/ Trama e cast : Elizabeth Reaser diventata famosa per Grey's Anatomy

The Twilight Saga : New Moon - stasera su Italia 1 il secondo film della saga (Di venerdì 17 aprile 2020) In un, 11da: New, il secondodella saga che vede protagonisti Robert Pattinson e Kristen Stewart. In questo periodo Mediaset ha deciso di programmare alcune delle più celebri saghe cinematografiche degli ultimi decenni Questa sera tocca a: New, di cui rivediamo volentieri alcunedal montaggio finale del, e che trovate nelqui sotto. La storia d'amore tra il vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) e la giovane Bella (Kristen Stewart) prosegue con ildi Chris Weitz, tratto dall'omonimo romanzo di Stephanie Meyer. Come spesso accade in questi casi, il materiale eliminato dal montaggio finale è piuttosto corposo e su YouTube sono disponibili undicidal, con il commento ...

_beingaunicorn_ : RT @HuertDeAuteuil: In Twilight Edward senza motivo saltella e si arrampica sugli alberi, in New Moon Jacob senza motivo è nudo #newmoon - zazoomblog : Twilight: New Moon le location italiane del film e le riprese in rosso - #Twilight: #location #italiane - _elpsycongroo__ : RT @HuertDeAuteuil: In Twilight Edward senza motivo saltella e si arrampica sugli alberi, in New Moon Jacob senza motivo è nudo #newmoon - _Valealizzi_ : RT @HuertDeAuteuil: In Twilight Edward senza motivo saltella e si arrampica sugli alberi, in New Moon Jacob senza motivo è nudo #newmoon - Marie_Bloo : Venerdì scorso ero troppo impegnata a fare pastiere con mamma e non ho visto twilight ma davvero stasera sto recupe… -