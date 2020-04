Pres Pescara | Potremmo finire il campionato entro ottobre in tutta sicurezza

AntonioIanni12 : RT @TuttoMercatoWeb: ??? Daniele Sebastiani, Pres. @PescaraCalcio a @StadioAperto: 'Il Protocollo è ok dal punto di vista medico, ma in B pe… - NickCecca : RT @TuttoMercatoWeb: ??? Daniele Sebastiani, Pres. @PescaraCalcio a @StadioAperto: 'Il Protocollo è ok dal punto di vista medico, ma in B pe… - StadioAperto : RT @TuttoMercatoWeb: ??? Daniele Sebastiani, Pres. @PescaraCalcio a @StadioAperto: 'Il Protocollo è ok dal punto di vista medico, ma in B pe… - TMW_radio : RT @TuttoMercatoWeb: ??? Daniele Sebastiani, Pres. @PescaraCalcio a @StadioAperto: 'Il Protocollo è ok dal punto di vista medico, ma in B pe… - francis_welcome : RT @TuttoMercatoWeb: ??? Daniele Sebastiani, Pres. @PescaraCalcio a @StadioAperto: 'Il Protocollo è ok dal punto di vista medico, ma in B pe… -

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla a Marte Sport Live: “Se c’è la possibilità di allungare la stagione con tutta una serie di assicurazioni, come allungare i contratti o i prestiti, non ...

A24/A25: D’Annuntiis, bene sentenza Consiglio di Stato. Ora approvare il Pef

(FERPRESS) – Pescara, 15 APR – “Il Consiglio di Stato, con una sentenza del 20 febbraio scorso, ha certificato l’inerzia del Governo e, al fine di approvare il Pef, ha nominato un commissario ad acta, ...

