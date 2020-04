Per la fase 2 Conte punta a un 'piano generale' (Di venerdì 17 aprile 2020) Da una parte le regioni del nord (anche se oggi il governatore della Lombardia ha frenato) e un fronte trasversale di forze politiche - in primis Italia viva e la Lega - che spingono per alzare al più presto le saracinesche; dall'altra il mondo scientifico che chiede di non accelerare perché c'è il rischio di una seconda ondata, tesi condivisa anche da diversi ministri, tra cui quello della Salute Speranza: sul tema riaperture si fronteggiano sempre di più due tesi contrapposte. E sullo sfondo lavorano commissioni e comitati, da quello tecnico a quello economico (in tutto una 'squadra' di circa 400 persone, considerando anche i componenti chiamati dai ministeri), che portano sul tavolo dell'esecutivo suggerimenti, idee, progetti. Conte in questi giorni ha evitato di pronunciarsi. Sta valutando i pro e i contro di tempi e modalità della fine del ... Leggi su agi Covid-19 Italia - Fase 2 : tre macroaree per la riapertura : Nord - Centro e Sud - test di 15 giorni

Coronavirus : al via fase 2 tavolo permanente Consiglio comunale di Milano

CarloCalenda : Passare dalla fase “state a casa e basta” a una riapertura graduale e prudente è una prova difficilissima per un Pa… - mante : Come scrivono in molti in questa fase che viene subito dopo la prima emergenza drammatica, l’unico dato veramente i… - fattoquotidiano : Coronavirus, l’Istituto di Sanità sulla Fase 2: “Misure di distanziamento rigorose. In caso di nuovi focolai, subit… - daniele19921 : RT @FrancoBechis: Per riaprire addio libertà: tutti i nostri dati al governo con una app di una società partecipata da tre figli di Silvio… - Gianluc70972835 : @paola_demicheli @pdnetwork Per fare la fase 2 invece di scrivere scrivere e scrivere, sarebbe opportuno che qualcu… -

Fase due: ipotesi riapertura dal 27 aprile per automotive, moda e cantieri

Coronavirus, dal 4 maggio le nuove regole per le riaperture: spunta la tabella delle attività più a rischio

Si avvicina la fase 2. Dal 4 maggio potrebbero partire le nuove regole per il rilancio delle attività al momento paralizzate. Il pressing delle Regioni, tra cui la Sicilia, si fa più forte e si chiede ...

La Babele delle cabine (senza regia)

nella confusione di una fase 2 non preparata con un poderoso impianto di prevenzione e di cura, sommersa dalla Babele di voci contrapposte e conflittuali, come le Regioni, e di comitati, anch’essi ...

