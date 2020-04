L’ambasciata svedese in Italia: «Disinformazione sulla Svezia». E tagga Repubblica e Corsera (Di venerdì 17 aprile 2020) L’ambasciata svedese in Italia ha pubblicato su Facebook un documento sulla situazione in Svezia, in cui ha fatto esplicito riferimento a una cattiva traduzione di un intervento del primo ministro. Ha parlato di Disinformazione e ha spiegato cosa sta accadendo in Svezia. Ha taggato Repubblica e Corriere della Sera. Abbiamo notato che negli ultimi giorni si è generata una spirale di Disinformazione su media autorevoli in Italia. Ad esempio, un intervista del Primo Ministro svedese Stefan Löfven alla televisione svedese è stata estrapolata dal suo contesto e citata in maniera non corretta. A questo proposito vorremmo riportare alcuni fatti che potrebbero gettare una nuova luce sulla situazione in Svezia. La Svezia condivide gli stessi obiettivi di tutti gli altri paesi: salvare vite e proteggere la salute pubblica. Stiamo affrontando molte sfide comuni anche ad ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 aprile 2020) L’ambasciatainha pubblicato su Facebook un documentosituazione in, in cui ha fatto esplicito riferimento a una cattiva traduzione di un intervento del primo ministro. Ha parlato die ha spiegato cosa sta accadendo in. Hatoe Corriere della Sera. Abbiamo notato che negli ultimi giorni si è generata una spirale disu media autorevoli in. Ad esempio, un intervista del Primo MinistroStefan Löfven alla televisioneè stata estrapolata dal suo contesto e citata in maniera non corretta. A questo proposito vorremmo riportare alcuni fatti che potrebbero gettare una nuova lucesituazione in. Lacondivide gli stessi obiettivi di tutti gli altri paesi: salvare vite e proteggere la salute pubblica. Stiamo affrontando molte sfide comuni anche ad ...

zazoomnews : L’ambasciata svedese in Italia: «Disinformazione sulla Svezia». E tagga Repubblica e Corsera - #L’ambasciata… - napolista : L’ambasciata svedese in Italia: «Disinformazione sulla Svezia». E tagga Repubblica e Corsera Su Fb: «Citate in mod… - MassimoChiaram7 : RT @covidiamo: #Svezia, su Facebook l'Ambasciata svedese in Italia difende le misure in vigore nel Paese per fermare il #coronavirus e atta… - covidiamo : #Svezia, su Facebook l'Ambasciata svedese in Italia difende le misure in vigore nel Paese per fermare il… - infoitestero : Emergenza Coronavirus, l'ambasciata svedese: 'In Italia spirale di disinformazione su di noi' -

Ultime Notizie dalla rete : L’ambasciata svedese Coronavirus, gli aggiornamenti in Italia e nel mondo. Chiusi i negozi e bar in Italia Corriere della Sera