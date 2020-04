Gruppo Piaggio sigla accordo con sindacati per riavvio produzione (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo Piaggio ha siglato con i sindacati un Protocollo di intesa definendo le linee guida e le misure per garantire ai lavoratori la massima sicurezza sanitaria al riavvio delle attività produttive dello stabilimento di Pontedera, sospese a causa della pandemia Covid-19. Lo rende noto il Gruppo in una nota, specificando che le misure definite si basano sulle disposizioni dei decreti governativi, integrate con leprecauzioni sanitarie già introdotte da Piaggio per la sicurezza dei propri dipendenti. In particolare, sono state definite importanti opere di igienizzazione e sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro, sia prima della ripresa delle attività lavorativa, sia ad attività avviate. A tutti i lavoratori, operai e impiegati, verrà fornito a cadenza regolare un kit con dispositivi di protezione individuale, quali ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Ilhato con iun Protocollo di intesa definendo le linee guida e le misure per garantire ai lavoratori la massima sicurezza sanitaria aldelle attività produttive dello stabilimento di Pontedera, sospese a causa della pandemia Covid-19. Lo rende noto ilin una nota, specificando che le misure definite si basano sulle disposizioni dei decreti governativi, integrate con leprecauzioni sanitarie già introdotte daper la sicurezza dei propri dipendenti. In particolare, sono state definite importanti opere di igienizzazione e sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro, sia prima della ripresa delle attività lavorativa, sia ad attività avviate. A tutti i lavoratori, operai e impiegati, verrà fornito a cadenza regolare un kit con dispositivi di protezione individuale, quali ...

PONTEDERA — Il Gruppo Piaggio ha siglato quest’oggi con le organizzazioni sindacali un Protocollo di intesa con cui sono state definite le linee guida e le misure da attuare per garantire ai ...

(Teleborsa) - Il Gruppo Piaggio ha siglato con i sindacati un Protocollo di intesa definendo le linee guida e le misure per garantire ai lavoratori la massima sicurezza sanitaria al riavvio delle ...

