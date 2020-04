Europarlamento, maggioranza spaccata sul Mes e Recovery Bond: il Pd dice sì, il M5S in ordine sparso (Di venerdì 17 aprile 2020) La maggioranza che sostiene il governo Conte si divide nel voto al Parlamento Europeo sulla risoluzione relativa alle misure contro la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19, che tra l’altro propone l’uso dei Recovery Bond legati al bilancio dell’Ue. A favore hanno votato gli eurodeputati del Pd (gruppo S&D) e Nicola Danti di Italia Viva (gruppo Re; a favore anche Sandro Gozi, eletto in Francia con Renaissance), come quelli di Forza Italia (gruppo Ppe). Si è astenuta la maggioranza (11) degli europarlamentari del Movimento Cinque Stelle, ma in tre (Ignazio Corrao, Rosa D’Amato e Piernicola Pedicini) hanno votato contro. Hanno votato contro, infine, sia gli eurodeputati della Lega che quelli di Fratelli d’Italia. La risoluzione non è vincolante però è un segnale politico importante in vista del Consiglio Ue del 23 aprile ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 aprile 2020) Lache sostiene il governo Conte si divide nel voto al Parlamento Europeo sulla risoluzione relativa alle misure contro la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19, che tra l’altro propone l’uso deilegati al bilancio dell’Ue. A favore hanno votato gli eurodeputati del Pd (gruppo S&D) e Nicola Danti di Italia Viva (gruppo Re; a favore anche Sandro Gozi, eletto in Francia con Renaissance), come quelli di Forza Italia (gruppo Ppe). Si è astenuta la(11) degli europarlamentari del Movimento Cinque Stelle, ma in tre (Ignazio Corrao, Rosa D’Amato e Piernicola Pedicini) hanno votato contro. Hanno votato contro, infine, sia gli eurodeputati della Lega che quelli di Fratelli d’Italia. La risoluzione non è vincolante però è un segnale politico importante in vista del Consiglio Ue del 23 aprile ...

SecolodItalia1 : Europarlamento, maggioranza spaccata sul Mes e Recovery Bond: il Pd dice sì, il M5S in ordine sparso… - Rossana44792035 : RT @bendellavedova: Sulla risposta europea al #COVID19 all’Europarlamento, la maggioranza di #Conte si spacca, #M5S vota contro paragrafo d… - Simoneamadio9 : @marcobremb In tutto questo mi sembra assurdo che la maggioranza arrivi divisa in europarlamento in una situazione come questa - whenredisblack : @longo_chiara L'unica cosa che sapete fare è portare un articolo di 2 anni fa, a cui togliete la data, in cui si pa… - giulio_damiani : @CarloCalenda E adesso riparte il Derby,noi stiamo qui voi di là.Quando sono andati a votare all'Europarlamento son… -