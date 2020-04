Coronavirus, Rezza (Iss): “Zone rosse utili nella ‘fase 2’, quando si ridurrà circolazione del virus. Bisognerà identificare rapidamente focolai” (Di venerdì 17 aprile 2020) “Probabilmente in una fase, chiamiamola 1/2, dovremmo mantenere delle misure di distanziamento sociale. Ma il virus circolerà meno rapidamente, e sarà estremamente importante rafforzare soprattutto il controllo del territorio, e l’identificazione rapida dei focolai”, così Gianni Rezza, dell’Istituto superiore di sanità. “Non c’è bisogno di una zona rossa quando il virus sta circolando in tutto il paese – ha aggiunto – se invece si riduce, c’è bisogno di zone rosse”. L'articolo Coronavirus, Rezza (Iss): “Zone rosse utili nella ‘fase 2’, quando si ridurrà circolazione del virus. Bisognerà identificare rapidamente focolai” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Moretti-Picierno - ‘per messa in sicurezza scuole usiamo soldi Ue’ (2)

