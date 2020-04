Coronavirus, la strage delle RSA: “6.770 morti negli ultimi 2 mesi, solo 364 conteggiati per Covid-19” (Di venerdì 17 aprile 2020) La strage nelle Rsa, definizione dell’Oms, e’ riassunta in numeri, purtroppo ancora parziali: dal primo febbraio, in un terzo delle residenze esistenti in Italia, si registrano 6.773 morti tra i pazienti. Di questi, 364 positivi dopo il tampone, ma altri 2.360 con sintomi simil-influenzali riconducibili, con tutta probabilita’ al Coronavirus. In tutto, sono 2.724 i decessi attribuibili al virus, oltre il 40% del totale. Sono i dati emersi dalla survey dell’Istituto Superiore di Sanita’ sulle strutture residenziali e sociosanitarie, illustrato oggi in conferenza stampa. La survey, iniziata il 24 marzo, coinvolge 3420 Rsa pubbliche o convenzionate che fanno parte dell’Osservatorio Demenze dell’Iss. A oggi sono state contattate 32 RSA (96% del totale) distribuite in modo rappresentativo in tutto il territorio nazionale, e hanno risposto ... Leggi su meteoweb.eu Morti Rsa e coronavirus - strage silenziosa/ Case di riposo “killer” anche all'estero

Coronavirus : due indagati per la strage silenziosa nella casa di riposo nel centro di Vercelli - il Pio Trivulzio del Piemonte

Lutto nella musica - continua la ‘strage degli artisti’ : il coronavirus si porta via un’altra leggenda (Di venerdì 17 aprile 2020) Lanelle Rsa, definizione dell’Oms, e’ riassunta in numeri, purtroppo ancora parziali: dal primo febbraio, in un terzoresidenze esistenti in Italia, si registrano 6.773tra i pazienti. Di questi, 364 positivi dopo il tampone, ma altri 2.360 con sintomi simil-influenzali riconducibili, con tutta probabilita’ al. In tutto, sono 2.724 i decessi attribuibili al virus, oltre il 40% del totale. Sono i dati emersi dalla survey dell’Istituto Superiore di Sanita’ sulle strutture residenziali e sociosanitarie, illustrato oggi in conferenza stampa. La survey, iniziata il 24 marzo, coinvolge 3420 Rsa pubbliche o convenzionate che fanno parte dell’Osservatorio Demenze dell’Iss. A oggi sono state contattate 32 RSA (96% del totale) distribuite in modo rappresentativo in tutto il territorio nazionale, e hanno risposto ...

PiazzapulitaLA7 : Attraverso le testimonianze dei dipendenti, molti dei quali si sono ammalati, ecco la catena di errori nella gestio… - PiazzapulitaLA7 : +++ LA STRAGE DEGLI ANZIANI DENTRO LE RSA +++ Immagini sconvolgenti che faranno molto discutere. Personale senza di… - straneuropa : Storiaccia #Coronavirus, la delibera che imbarazza la Regione Piemonte: “Mandate gli infetti a curarsi nelle Rsa”… - tuscolo : RT @adrianobusolin: 'Il genoma lo svela: coronavirus creato in laboratorio'. Il premio Nobel per la Medicina conferma: strage firmata Cina… - Etruria72 : RT @dukana2: Un altro morto in #Basilicata ...con tamponi fatti in ritardo, niente cure domiciliari, paesi abbandonati e impianti petrolife… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus strage Coronavirus, strage negli Stati Uniti: 4591 morti in 24 ore Tutto Napoli Rinascere: tecnologia digitale e logistica per la ricostruzione

Sociale, di un paese distrutto dalla tragedia vissuta, ed economica perché gli strascichi lasciati dalla crisi ... abbiano compreso che in questa fase è cruciale ripensare completamente il proprio ...

Strage nelle case di riposo: più di 100 morti nelle Marche. E partono le inchieste

Macerata è stata la prima. Poi si è mossa Ancona. E dopo Pasqua si è accodata anche Pesaro. Con oltre 100 vittime in tre province la strage degli anziani per il Coronavirus anche nelle Marche è ...

Sociale, di un paese distrutto dalla tragedia vissuta, ed economica perché gli strascichi lasciati dalla crisi ... abbiano compreso che in questa fase è cruciale ripensare completamente il proprio ...Macerata è stata la prima. Poi si è mossa Ancona. E dopo Pasqua si è accodata anche Pesaro. Con oltre 100 vittime in tre province la strage degli anziani per il Coronavirus anche nelle Marche è ...