Coronavirus | in una clinica psichiatrica del Genovese positivi in 38 su 40 | 3 i morti La

(Di venerdì 17 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizie Nella residenza Skipper di Masone, in provincia di Genova, che accoglie malati psichiatrici, i risvolti causati dall’epidemia dasono drammatici: su 40 ospiti, 38 sono risultatial tampone. E la malattia ha fatto registrare, per il momento, tre. Con l’aumentare del numero dei contagi, la direzione sanitaria è corsa ai ripari cercando di dirottare i pazienti malati verso centri Covid (il principale a Diano Marina), sanificando ripetutamente gli ambienti e cercando d’isolare il più possibile il contagio, compreso quello degli operatori sanitari. «Dopo l’inizio dell’emergenza abbiamo affittato tre appartamenti a Masone per ospitare operatori sanitari ed evitare loro di ritornare a casa. In questo periodo di pandemia purtroppo anche la ...