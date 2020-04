Coronavirus | il Papa prega per le mamme in attesa

(Di venerdì 17 aprile 2020) "Vorrei che oggissimo per le donne che sono in, le donne incinte che diventerannoe sono inquiete, si preoccupano". CosìFrancesco durante la messa a Santa Marta. "Una domanda: 'In quale mondo vivrà mio figlio?'. Preghiamo per loro, perché il Signore dia coraggio di portare avanti questi figli, con la fiducia che sarà certamente un mondo diverso, ma sempre sarà un mondo che il Signore amerà tanto", ha aggiunto il pontefice. (Lapresse) Redazione 

Francesco oggi ha rivolto il suo pensiero anche alle donne in gravidanza preoccupate dall'emergenza coronavirus. "Vorrei che oggi pregassimo per le donne che sono in attesa, le donne incinta" che a ...