Come disinfettare la spesa (Di sabato 18 aprile 2020) Vi siete mai chiesti Come disinfettare la spesa quando la portate a casa? Se ci pensate sarebbe sempre bene dare una pulita ai prodotti che abbiamo acquistato, perché non sappiamo chi li ha toccati prima di noi. Potremmo esserci dei germi sopra. E noi non li vogliamo in casa. Sappiamo che l’igiene è fondamentale. Conosciamo le buone norme da seguire, Come lavarsi sempre le mani quando si rientra a casa, non entrare con le scarpe ma lasciarle fuori o appena subito dopo aver varcato la soglia. E sappiamo che dobbiamo igienizzare anche il telefonino, che è sempre nelle nostre mani, evitando di toccarci naso, bocca, occhi e viso in generale quando non abbiamo le mani pulite (i gel igienizzanti in questo sono un toccasana, da aver sempre con se in giro). Ma la spesa, chi ha mai ... Leggi su bigodino Come disinfettare le mascherine se sei costretto a riutilizzarle

Ma l’aceto è anche un efficace antibatterico, riconosciuto dalla tradizione popolare antica, così come dalle ricerche scientifiche più rigorose. Le proprietà antibatteriche dell’aceto sono già ...

Non importa se disponiamo di un armadietto o un mobile, oppure di uno spazio ad hoc per le nostre scarpe. Tutti con l'inizio dell'emergenza Coronavirus abbiamo iniziato a toglierci le scarpe prima di ...

