C I D E C Sannio-Irpinia | in arrivo il “bonus” di 2 000 euro a fondo perduto

(Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Sul sito della Regione Campania è stato pubblicato l’avviso pubblico a favore di microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi per la concessione di un ‘BONUS’ di2.000,00 (DUEMILA) a, “una tantum”, in dipendenza della crisi economico-finanziaria da COVID-19”. Lo rende noto il dottor Carmine Tranfa, componente esecutivo del C.I.D.E.C.di Benevento (in via Piermarini 37). Sulla scia del decreto legge n. 23 dell’8/4/2020 (decreto liquidità), emanato dal Governo, concernente prestiti alle imprese o a persone fisiche esercenti l’attività di impresa, arti o professioni, fino ad25.000,00, con garanzia dello Stato e restituibile in 8 (otto) anni, anche la Regione Campania ha inteso concedere un “respiro senza ...