"A Maggio non si torna in classe. E in pagella si metta anche il 5" (Di venerdì 17 aprile 2020) Si può immaginare di anticipare a Maggio la riapertura delle scuole? In un'intervista al Corriere della Sera la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina risponde che “il governo a giorni prenderà una decisione” ma che con l'attuale situazione sanitaria “ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a Maggio” perché ciò “significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti”. Quindi, “cautela”, come consiglia la comunità scientifica. Quanto al come finirà la scuola, la ministra precisa che “se lo studente merita 8 avrà 8, se merita 5 avrà 5” ma in ogni caso “la didattica a distanza ci ha permesso di mettere in sicurezza l'anno che altrimenti sarebbe andato perso” cosicché “alla fine tutti avranno un voto” e ... Leggi su agi Coronavirus riapertura scuole - Azzolina : «Non a maggio - troppi morti» - le ipotesi in campo

Riapertura scuole - la ministra Azzolina : "Non a maggio. Ecco le novità per settembre"

