VIDEO – Schiaffi e calci agli anziani. Sei arresti (Di giovedì 16 aprile 2020) I Finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo “con la quale è stata disposta l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone ritenute, secondo il quadro accusatorio emerso, responsabili del reato di maltrattamento ai danni di anziani ospiti di una casa di riposo di Palermo”, spiega il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle. Che continua: “Con il medesimo provvedimento, il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo della società che gestisce l’attività assistenziale, quale profitto dei presunti delitti di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio, nonché di una carta ‘Reddito di ... Leggi su ladenuncia Lecce - medico aggredisce anziano e lo prende a calci e schiaffi – VIDEO

Lecce - medico di base aggredisce in strada un anziano con calci e schiaffi : il video

Braithwaite - i nuovi compagni lo accolgono…a schiaffi! – VIDEO

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Schiaffi Bari, schiaffi e calci alla convivente per strada: incastrato da video diffuso sui social La Repubblica Palermo, calci, schiaffi, colpi di scopa e anziani legati alle sedie: sequestrata casa di risposo. Le violenze filmate dalla Guardia di Finanza

Massacra di botte la giovane compagna in strada: il video fa il giro del web, identificato pregiudicato 45enne (VIDEO)

“Basta, ti prego”, ma lui continua con schiaffi e calci. Nessuno interviene ... da qualcuno che poi ha messo in rete il video. E grazie a quella ripresa – ma certo se fosse anche stato chiamato il 112 ...

"Basta, ti prego", ma lui continua con schiaffi e calci. Nessuno interviene ... da qualcuno che poi ha messo in rete il video. E grazie a quella ripresa – ma certo se fosse anche stato chiamato il 112 ...