Malesia | cane abbandonato con un biglietto al collo viene salvato dalla strada

Leggi su bigodino

(Di giovedì 16 aprile 2020)ci arriva la storia, per fortuna a lieto fine, di unche era statoper le strade trafficate di una città, con unlegato al. Per fortuna è statoappena in tempo, prima che finisse coinvolto in un incidente mortale. Il mese scorso Lionel Vytialingam era uscito a fare la spesa. Era andato in un supermercato e si trovava nel parcheggio, intento a mettere la spesa all’interno della sua auto. All’improvviso ha cominciato a sentire dei clacson che suonava all’impazzata nellavicino allo store. Non sapeva cosa stesse succedendo, ma decise di indagare più a fondo. In lontananza vide da lontano una scena che gli fece accapponare la pelle: c’era un cagnolino in mezzo allache tentava di evitare di finire sotto alle automobili e alle bici che transitavano da lì. Ilaveva ...