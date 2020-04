Mail dei medici di base perse a Torino | la denuncia del segretario Venesia | “Fatto grave

Leggi su tpi

(Di giovedì 16 aprile 2020) Negli ultimi giorni di febbraio e durante alcune settimane di marzo, decine diinviate daididiai Sisp sono andate. Mai ricevute. In quellesi segnalavano potenziali casi Covid-19. Cosa &e; successo e come si recuperano le tracce di quei pazienti? Noi di TPI abbiamo chiesto riscontro a RobertoregionalediPiemonte. Decine diinviate che non sono mai state evase. Quando ci si &e; accorti dell’errore e come stima i numeri?Che avessimo avuto l’impressione che il Sisp – acronimo di Servizio di igiene e sanit&a; pubblica dell’Asl diche riceve le segnalazioni deidi– non funzionasse &e; accaduto da subito. Per&o; per la prima settimana dall’esplosione dell’epidemia lo abbiamo considerato comprensibile. Quello che non &e; ...