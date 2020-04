L’Italia ha bisogno di un presidente del Consiglio

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ogni tanto ildelsi mostra agli italiani via Facebook, ma sullo schermo non compare nessuno: è Giuseppe Conte. Offeso perché qualcuno aveva osato mettere in dubbio la sua rettitudine, Conte ha scritto su Twitter «io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul #MES non è mai cambiata e mai cambierà». Poche ore dopo ha promesso che non avrebbe firmato l’accordo europeo così come era stato siglato dall’Eurogruppo dal suo ministro Roberto Gualtieri. Passata Pasqua, passata Pasquetta, ieri Conte ha invitato la maggioranza di governo a non logorarsi in un dibattito astratto sulla convenienza del Mes, un dibattito cui finora si era logorato principalmente lui, il suo partito e il suo ex vice Salvini. Benvenuto, per una volta, il clamoroso e repentino voltafaccia di Conte, ma senza...