La terra trema nel piacentino: la scossa più forte di 4.2. Sisma avvertito fino a Milano (Di giovedì 16 aprile 2020) “Breve, ma piuttosto intensa”: così – all’Ansa, la direttrice dell’agenzia regionale di Protezione civile nell’Emilia-Romagna Rita Nicolini – ha definito la scossa registrata quest’oggi intorno alle 11.42. Una scossa di 4.2 di magnitudo con un epicentro ad una profondità di sei km (secondo le rilevazioni dell’INGV) che è stata registrata in provincia di Piacenza (i … L'articolo La terra trema nel piacentino: la scossa più forte di 4.2. Sisma avvertito fino a Milano NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Terremoto Avellino - trema la terra in Irpinia : magnitudo 3.3

Trema la terra in Irpinia - epicentro a Nusco : scossa avvertita anche nel salernitano

Forte scossa di terremoto a Creta - “trema” il cuore del Mediterraneo [MAPPE e DATI] (Di giovedì 16 aprile 2020) “Breve, ma piuttosto intensa”: così – all’Ansa, la direttrice dell’agenzia regionale di Protezione civile nell’Emilia-Romagna Rita Nicolini – ha definito laregistrata quest’oggi intorno alle 11.42. Unadi 4.2 di magnitudo con un epicentro ad una profondità di sei km (secondo le rilevazioni dell’INGV) che è stata registrata in provincia di Piacenza (i … L'articolo Lanel: lapiùdi 4.2.NewNotizie.it.

bnotizie : TERREMOTO: trema la terra in EMILIA, scossa di magnitudo 3.5. Tutti i dettagli - - bnotizie : Terremoto in Emilia, la terra trema anche nell`Alessandrino - Il piccolo - PiacenzaPress : La terra trema ancora nel Piacentino, seconda scossa nel giro di poche ore - frances02250159 : @AnnaCongelata6 @antoclerici Il fatto che la terra trema spesso non vuol dire che ci debba ebbere una scossa troppo… - ElioDefrani : Terremoto in Emilia, la terra trema anche nell'Alessandrino -

Ultime Notizie dalla rete : terra trema Terremoto in Emilia, la terra trema anche nell'Alessandrino Il Piccolo La terra trema nel piacentino: la scossa più forte di 4.2. Sisma avvertito fino a Milano

“Breve, ma piuttosto intensa”: così – all’Ansa, la direttrice dell’agenzia regionale di Protezione civile nell’Emilia-Romagna Rita Nicolini – ha definito la scossa registrata quest’oggi intorno alle ...

Avellino, trema ancora la terra: scossa avvertita anche in Puglia

Un secondo terremoto è stato registrato poco fa in Campania, in provincia di Avellino, la scossa è stata avvertita anche nel Foggiano. La terra ha tremato a Nusco, la stima provvisoria dell’istituto è ...

“Breve, ma piuttosto intensa”: così – all’Ansa, la direttrice dell’agenzia regionale di Protezione civile nell’Emilia-Romagna Rita Nicolini – ha definito la scossa registrata quest’oggi intorno alle ...Un secondo terremoto è stato registrato poco fa in Campania, in provincia di Avellino, la scossa è stata avvertita anche nel Foggiano. La terra ha tremato a Nusco, la stima provvisoria dell’istituto è ...