Jorginho ricorda: «Benitez fece bene a mettermi in panchina, ero fuori forma» (Di giovedì 16 aprile 2020) L’ex centrocampista del Napoli Jorginho, attualmente al Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta social sul suo passato al Napoli e sull’attuale situazione di emergenza «Dopo cinque anni di Napoli la differenza si sente, anche a livello di cibo, perché in Italia dove vai vai mangi sempre benissimo. Ricordo la finale di Coppa Italia vinta, è stata un’emozione incredibile. Ma sono felice anche al Chelsea, Hazard, il più forte con cui ho giocato» Su Sarri? «Grandissimo tecnico: ha una risposta per ogni cosa che chiedi e a livello tattico è strepitoso». Qualcosa che non rifarei? «Andare in Brasile in vacanza, come feci nel primo anno di Napoli. Dopo i primi 6 mesi di Napoli, ho deciso di non allenarmi per un mese e di fare tutta vacanza a mangiare. Quando tornai ero fuori forma e Benitez, ... Leggi su ilnapolista Jorginho ricorda : «Persi il posto con Benitez perchè non mi allenai per un mese» (Di giovedì 16 aprile 2020) L’ex centrocampista del Napoli, attualmente al Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta social sul suo passato al Napoli e sull’attuale situazione di emergenza «Dopo cinque anni di Napoli la differenza si sente, anche a livello di cibo, perché in Italia dove vai vai mangi sempre benissimo. Ricordo la finale di Coppa Italia vinta, è stata un’emozione incredibile. Ma sono felice anche al Chelsea, Hazard, il più forte con cui ho giocato» Su Sarri? «Grandissimo tecnico: ha una risposta per ogni cosa che chiedi e a livello tattico è strepitoso». Qualcosa che non rifarei? «Andare in Brasile in vacanza, come feci nel primo anno di Napoli. Dopo i primi 6 mesi di Napoli, ho deciso di non allenarmi per un mese e di fare tutta vacanza a mangiare. Quando tornai ero, ...

napolista : Jorginho ricorda: «Benitez fece bene a mettermi in panchina, ero fuori forma» L’ex centrocampista del Napoli sui s… - infoitsport : Chelsea, Jorginho ricorda: 'A Napoli anni importanti, la Coppa Italia emozione grandissima. Sarri ha una risposta p… - metapapero : RT @ThePiper1: ' ecco perchè persi la fiducia di Benitez' quando ell'epoca facevo notare che non si muoveva da terra ovviamente per la mas… - ThePiper1 : ' ecco perchè persi la fiducia di Benitez' quando ell'epoca facevo notare che non si muoveva da terra ovviamente p… - news24_napoli : Jorginho ricorda: «Persi il posto con Benitez perchè non mi allenai per… -

Ultime Notizie dalla rete : Jorginho ricorda Jorginho ricorda: «Benitez fece bene a mettermi in panchina, ero fuori forma» ilnapolista Jorginho ricorda: "Napoli, non mi allenai per un mese e persi il posto"

Un mese senza allenamento può avere tante conseguenze, anche quella di perdere il posto da titolare. Lo sa bene Jorginho, che in una diretta Instagram con "Gli Autogol" ha ricordato quanto accaduto ai ...

Jorginho ricorda: “Non mi allenai per un mese, mangiai tanto e persi la fiducia di Benitez”

Tornando indietro non farei mai più quel mese”. Arrivato a Napoli nel gennaio 2014, Jorginho si era messo in mostra nella prima parte di quella stagione con la maglia dell’Hellas Verona. Era ritenuto ...

Un mese senza allenamento può avere tante conseguenze, anche quella di perdere il posto da titolare. Lo sa bene Jorginho, che in una diretta Instagram con "Gli Autogol" ha ricordato quanto accaduto ai ...Tornando indietro non farei mai più quel mese”. Arrivato a Napoli nel gennaio 2014, Jorginho si era messo in mostra nella prima parte di quella stagione con la maglia dell’Hellas Verona. Era ritenuto ...