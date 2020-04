È morto lo scrittore Luis Sepúlveda, era positivo al Coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020) È morto lo scrittore Luis Sepúlveda. La notizia è di questi minuti e sta rimbalzando in tutto il mondo. I primi di marzo era positivo al Coronavirus. Lo scrittore cileno era residente in Spagna, e anche la moglie Carmen Yáñez era risultata positiva. Sepúlveda ci lascia a 70 anni. I primi sintomi Sepúlveda aveva partecipato al festival Correntes d’Escritas a Póvoa de Varzim, in Portogallo, e dopo 2 giorni aveva cominciato a manifestare i primi sintomi della malattia. Lo scrittore de Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare era ricoverato in un ospedale di Oviedo, nelle Asturie. L'articolo È morto lo scrittore Luis Sepúlveda, era positivo al Coronavirus proviene da The Social Post. Leggi su thesocialpost Coronavirus - morto lo scrittore cileno Luis Sepulveda

