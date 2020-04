Doc Nelle tue mani Anticipazioni ultima puntata 16 aprile | Carolina è malata!

(Di giovedì 16 aprile 2020) Doctue162020, in prima Tv su Rai 1.viene ricoverata per una strana malattia: Dario e Agnese in prima linea.

infoitcultura : Doc – Nelle tue mani, l’attrice di Elisa rivela: “Ho un segreto” - infoitcultura : Stasera in tv 16 aprile, Doc - Nelle tue mani su Rai 1: il segreto del dottor Argentero-Fanti - infoitcultura : Cosa è successo davvero della storia di Andrea Fanti in Doc – Nelle tue mani - infoitcultura : DOC nelle tue mani, Luca Argentero: ‘Ho avuto la fortuna di confrontarmi col vero Doc’ - infoitcultura : 'Doc – Nelle tue mani', Matilde Gioli racconta il suo incidente: “Ho rischiato la paralisi” -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle

Invece, su cosa ha in comune con Gabriel il giovane attore ha ammesso:. “Sicuramente la dedizione per il lavoro, l’amore per quello che facciamo che poi è una… Leggi ...Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 16 aprile 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Doc nelle tue mani in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l’ottavo, dal titolo “Like” e “Il ...