Covid Center a Napoli, donazione record dagli Industriali (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È una donazione record, ben 400.000 euro, quella realizzata dall’Unione Industriale di Napoli per sostenere la realizzazione del Covid Center dell’Ospedale del Mare. Il denaro è destinato in modo particolare a sostenere l’acquisto, già contrattualizzato, di apparecchiature elettrobiomedicali e ventilatori polmonari che serviranno a rendere pienamente efficienti i reparti modulari di Ponticelli. “Un gesto di grande sensibilità sociale e di appartenenza – dice il direttore generale Ciro Verdoliva – che mette ancora una volta in luce la qualità umana e professionale dei nostri concittadini e la credibilità delle azioni messe in campo dal Presidente De Luca. Napoli è veramente una città straordinaria, una città che sa gettare il cuore oltre ... Leggi su anteprima24 Unione Industriali di Napoli - 400mila euro per il Covid Center all’Ospedale del Mare

