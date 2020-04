Coronavirus, Ministro Boccia: “Chiedo chiarezza sui test sierologici” (Di giovedì 16 aprile 2020) “Sui test sierologici si sta sviluppando un business che non credo sfugga a nessuno; per questo chiedo chiarezza. Non ho mai chiesto alla comunità scientifica chiarezza sul Coronavirus, ci mancherebbe, sono stato un ricercatore e so benissimo che la scienza non ha dogmi né certezze, ma non si può girare la testa dall’altra parte. Dobbiamo tassativamente vietare qualsiasi forma di business sulla pelle degli italiani. I test, come ha scritto il Ministro Speranza nella sua circolare, servono esclusivamente ai fini della ricerca epidemiologica ma se finiscono sul mercato e la gente si illude di poter sapere se è positiva o negativa, quando invece non lo è, si fanno solo disastri. E se ci si ritrova con decine di test diversi in circolazione, in Regioni diverse e certificati da gruppi scientifici differenti sui territori ritengo che sia ... Leggi su meteoweb.eu Vaccino Coronavirus - il viceministro Sileri : “Dovrà essere obbligatorio”

Coronavirus - il viceministro Sileri : “Il vaccino dovrà essere obbligatorio - il Covid-19 ha fatto troppi danni”

Coronavirus - Rai2 e Rai3 - informativa urgente ministro del Lavoro e Politiche Sociali e Politiche agricole : canali - tutti gli orari degli interventi (Di giovedì 16 aprile 2020) “Suisierologici si sta sviluppando un business che non credo sfugga a nessuno; per questo chiedo. Non ho mai chiesto alla comunità scientificasul, ci mancherebbe, sono stato un ricercatore e so benissimo che la scienza non ha dogmi né certezze, ma non si può girare laa dall’altra parte. Dobbiamo tassativamente vietare qualsiasi forma di business sulla pelle degli italiani. I, come ha scritto ilSperanza nella sua circolare, servono esclusivamente ai fini della ricerca epidemiologica ma se finiscono sul mercato e la gente si illude di poter sapere se è positiva o negativa, quando invece non lo è, si fanno solo disastri. E se ci si ritrova con decine didiversi in circolazione, in Regioni diverse e certificati da gruppi scientifici differenti sui territori ritengo che sia ...

Mov5Stelle : In diretta dal Senato, l'informativa del ministro del Lavoro e delle politiche sociali @CatalfoNunzia sulle iniziat… - fattoquotidiano : Coronavirus, ministro Boccia: “La comunità scientifica ci dia certezze inconfutabili, non 3-4 opzioni per tema. Alt… - SenatoStampa : #Coronavirus. In Aula ora informativa Ministro lavoro e politiche sociali @CatalfoNunzia su iniziative @MinLavoro p… - Rosyfree74 : RT @FreeChicoForti: ????MINISTRO @luigidimaio ?? PERCHÉ?.... PERCHÉ?..... ANCORA NON È IN ITALIA?.... Cosa aspettiamo? Oggi più che mai ... c… - tranellio : RT @Mov5Stelle: In diretta dal Senato, l'informativa del ministro del Lavoro e delle politiche sociali @CatalfoNunzia sulle iniziative di c… -