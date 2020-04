Bellanova non ci provare: nessuna sanatoria per i clandestini. Nei campi vada chi prende il Reddito (Di giovedì 16 aprile 2020) Regolarizzare oltre 600mila immigrati irregolari per farne braccia per l’agricoltura. La trovata è del ministro dell’Agricoltura, Bellanova, che con la scusa di sottrarre questi possibili lavoratori dalle mani delle mafie locali, ammesso che avessero voglia di andar per campi, ha ben pensato a una maxi sanatoria per i clandestini. Una notizia clamorosa, in tempi di coronavirus in cui le priorità dovrebbero essere ben altre, tanto è vero che è finita in prima pagina sul sito web di informazione marocchino “Le 360”. La ministra Bellanova vuole impiegare gli irregolari in agricoltura Lo stesso sito che, per capirci, a fine febbraio ( quando ancora non c’era stato il lockdown da parte di alcuno Stato europeo), aveva pubblicato la notizia del divieto di ingresso al porto da parte delle autorità portuali di Tangeri di un ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - la ministra Bellanova ai sindacati su La7 : “Non è il momento per programmare scioperi. Non assecondiamo l’onda”

Coronavirus - chiudono alberghi e ristoranti - settore del latte in crisi. Bellanova : “Non sprechiamolo - redistribuito ai indigenti”

Governo - botta e risposta tra ministri. Provenzano : “Renzi faccia la verifica con se stesso”. Bellanova : “Non lavoriamo per la crisi” (Di giovedì 16 aprile 2020) Regolarizzare oltre 600mila immigrati irregolari per farne braccia per l’agricoltura. La trovata è del ministro dell’Agricoltura,, che con la scusa di sottrarre questi possibili lavoratori dalle mani delle mafie locali, ammesso che avessero voglia di andar per, ha ben pensato a una maxiper i. Una notizia clamorosa, in tempi di coronavirus in cui le priorità dovrebbero essere ben altre, tanto è vero che è finita in prima pagina sul sito web di informazione marocchino “Le 360”. La ministravuole impiegare gli irregolari in agricoltura Lo stesso sito che, per capirci, a fine febbraio ( quando ancora non c’era stato il lockdown da parte di alcuno Stato europeo), aveva pubblicato la notizia del divieto di ingresso al porto da parte delle autorità portuali di Tangeri di un ...

EmilioBerettaF1 : Bellanova: 'Regolarizziamo i migranti che ricevono offerte di lavoro'. Salvini insorge: 'Chiede una…… - Micolifrances11 : @LaVeritaWeb La verità sei poco verità,...non è la bellanova a volerli,,,,e voi lo sapete bene....la verità..media… - p_porcini : @matteosalvinimi A me Bellanova non piace, un'altra sindacalista con posto regalato. Non so chi abbia l'onere di in… - Elisabe94838092 : RT @LaVeritaWeb: I divieti valgono per tutti tranne che per gli extracomunitari, che girano indisturbati per le nostre città. Non solo, la… - terryk953 : RT @LaVeritaWeb: I divieti valgono per tutti tranne che per gli extracomunitari, che girano indisturbati per le nostre città. Non solo, la… -