Samsung annuncia Galaxy M21 con batteria da 6000mAh, fotocamera da 48MP e display Super AMOLED (Di mercoledì 15 aprile 2020) by Hynerd.it Samsung Electronics annuncia oggi il lancio del nuovo smartphone Galaxy M21, che presenta una potente batteria da 6000mAh, un display Super AMOLED e un’avanzata fotocamera da 48MP. “Riteniamo che Galaxy M21 rappresenti un significativo passo avanti per la serie M. Il nuovo smartphone introduce diversi elementi di innovazione esattamente negli aspetti più desiderati dai nostri utenti, offrendo loro una batteria, un display e una fotocamera di qualità Superiore, combinati ad un prezzo accessibile”, ha dichiarato Carlo Carollo, Vicepresidente della divisione … su: Samsung annuncia Galaxy M21 con batteria da 6000mAh, fotocamera da 48MP e display Super AMOLED Leggi su hynerd Samsung annuncia One UI 2.1 per Galaxy S10 e Note 10 : ecco le novità degli S20

Samsung si rimangia una funzione annunciata per le Galaxy Buds+

Samsung annuncia una particolare colorazione per Galaxy S20+ e Buds+ (Di mercoledì 15 aprile 2020) by Hynerd.itElectronicsoggi il lancio del nuovo smartphoneM21, che presenta una potenteda, unAMOLED e un’avanzatada. “Riteniamo cheM21 rappresenti un significativo passo avanti per la serie M. Il nuovo smartphone introduce diversi elementi di innovazione esattamente negli aspetti più desiderati dai nostri utenti, offrendo loro una, une unadi qualitàiore, combinati ad un prezzo accessibile”, ha dichiarato Carlo Carollo, Vicepresidente della divisione … su:M21 condadaAMOLED

iLuca90 : #Samsung annuncia i nuovi #GalaxyTabS6Lite: Display: TFT da 6,4'WUXGA+ SoC: ?octa-core (Exynos 9611) 4GB di RAM 64/… - focusTECHit : #Samsung annuncia l'arrivo di nuovi #Smartphone low budget - | - DarioConti1984 : Samsung annuncia l'estensione della garanzia fino al 15 luglio per i prodotti in scadenza | SmartWorld - SimoneGironi : Ing.Gironi Samsung annuncia l'estensione della garanzia fino al 15 luglio per i prodotti in scadenza | SmartWorld… - androidworldit : Samsung annuncia l’estensione della garanzia fino al 15 luglio per i prodotti in scadenza -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung annuncia Samsung annuncia Galaxy M21 con batteria da 6000mAh, fotocamera da 48MP e display Super AMOLED Samsung Newsroom Italy Samsung annuncia Galaxy M21 con batteria da 6000mAh, fotocamera da 48MP e display Super AMOLED

Samsung Electronics annuncia oggi il lancio del nuovo smartphone Galaxy M21, che presenta una potente batteria da 6000mAh, un display Super AMOLED e un’avanzata fotocamera da 48MP. “Riteniamo che ...

Non aggiornate Samsung Galaxy M31, spuntano problemi di brick

Pare che non sia soltanto il Samsung Galaxy A70 ad avere manifestato qualche problema dopo l’ultimo update: anche i possessori del Samsung Galaxy M31 stanno lamentando notevoli problemi dopo aver proc ...

Samsung Electronics annuncia oggi il lancio del nuovo smartphone Galaxy M21, che presenta una potente batteria da 6000mAh, un display Super AMOLED e un’avanzata fotocamera da 48MP. “Riteniamo che ...Pare che non sia soltanto il Samsung Galaxy A70 ad avere manifestato qualche problema dopo l’ultimo update: anche i possessori del Samsung Galaxy M31 stanno lamentando notevoli problemi dopo aver proc ...