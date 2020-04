Mes: 5Stelle e PD sempre più divisi sul no al Fondo Salva Stati (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Mes continua a tenere banco nell’agenda politica del governo, con il Pd che il passare dei giorni sembra sempre meno convinto di dire di no a questo strumento. Dopo la conclusione dell’Eurogruppo, il Mes continua ad essere al centro del dibattito politico dentro l’alleanza di governo. Il Partito Democratico fino ad adesso, aveva avallato … L'articolo Mes: 5Stelle e PD sempre più divisi sul no al Fondo Salva Stati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Mes continua a tenere banco nell’agenda politica del governo, con il Pd che il passare dei giorni sembrameno convinto di dire di no a questo strumento. Dopo la conclusione dell’Eurogruppo, il Mes continua ad essere al centro del dibattito politico dentro l’alleanza di governo. Il Partito Democratico fino ad adesso, aveva avallato … L'articolo Mes:e PDpiùsul no alproviene da www.meteoweek.com.

