I controlli di martedì delle forze dell’ordine Su 3.590 persone il 6% non era in regola (Di mercoledì 15 aprile 2020) Continuano i controlli delle forze dell’ordine per far sì che siano rispettate le regole dell’emergenza Covid-19. Ma c’è sempre molta gente che le infrange. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 15 aprile 2020) Continuano idell’ordine per far sì che siano rispettate le regole dell’emergenza Covid-19. Ma c’è sempre molta gente che le infrange.

TgrRai : “Il dato di ieri della mobilità in #Lombardia è 'al 40%, il 10% in più del martedì di una settimana fa, un dato che… - comunetn : ?? Proseguono i controlli a cura della #PolizialocaleTn per il contenimento del #coronavirus. I numeri di ieri, mar… - CittadiVicenza : ???#Coronavirus, martedì 14 aprile sanzionate 8 persone (2 pedoni e 6 conducenti di veicoli) su 102 #controlli ese… - RadioCL1 : Coronavirus e misure di contenimento. Martedì 837 controlli in provincia, 25 le sanzioni elevate… - SienaFree : Siena, emergenza Covid-19: martedì 207 controlli della Polizia Municipale e 4 persone sanzionate -

Ultime Notizie dalla rete : controlli martedì Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera