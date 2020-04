Emergenza covid-19 a Bari, scoperto bar in pieno centro che vendeva caffè e cornetti (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un bar all’estramurale Capruzzi è stato oggetto di sanzione da parte dei vigili urbani di Bari perché i suoi gestori, incurati del divieto per Emergenza Covd-19, vendeva caffè e cornetti. Il gestore del bar è stato sanzionato. I vigili urbani sono intervenuti in seguito a una segnalazione. Il ristoratore è stato multato e potrebbe anche scattare la chiusura obbligatoria dell’esercizio per 30 giorni. Leggi su baritalianews Emergenza Covid - da Atitech 20mila mascherine per medici e infermieri della Campania

Emergenza Covid-19 in Puglia - carabiniere le chiede i documenti - lei gli morde un braccio e scappa

Melania Rea - la famiglia dona i soldi dell’associazione in suo nome per l’emergenza Covid (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un bar all’estramurale Capruzzi è stato oggetto di sanzione da parte dei vigili urbani diperché i suoi gestori, incurati del divieto perCovd-19,caffè e. Il gestore del bar è stato sanzionato. I vigili urbani sono intervenuti in seguito a una segnalazione. Il ristoratore è stato multato e potrebbe anche scattare la chiusura obbligatoria dell’esercizio per 30 giorni.

VincenzoDeLuca : COVID-19, EMERGENZA CONTAGI FAMILIARI ?? #CORONAVIRUS: Il monitoraggio quotidiano dei casi di contagio in Campania,… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Chi finanzia le frange estreme del sovranismo e dei movimenti contro Papa Francesco?… - _Carabinieri_ : L'Arma e @PosteNews insieme con un'attenzione in più verso le persone anziane e bisognose di vicinanza in emergenza… - Wilfri67 : RT @ISentinellidi: #CovidMilanoFiera da 600 pazienti, poi 400, poi 205. Ad oggi, solo 24 persone. In questo momento sono 3. Costato 21 mln… - RomaFLP : Pubblicato sul sito del Ministero per la #PA il #protocollo di accordo raggiunto dalle sigle sindacali - in primis… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza covid Emergenza Covid-19 negli ospizi di Langhe e Roero: diciannove positivi a Canale, 30 a Priocca e 38 a Govone La Stampa COSTA CROCIERE DONA ALLA REGIONE TOSCANA MATERIALE SANITARIO PER L’EMERGENZA COVID-19

ha dichiarato Neil Palomba, Direttore Generale di Costa Crociere – “La nostra donazione è un piccolo segno di ringraziamento, che ci auguriamo possa essere utile per la protezione personale di quanti ...

"Quattro modifiche al DL Imprese o i soldi finiranno in mano a corrotti e mafiosi"

C’è il rischio che la criminalità possa approfittare del decreto Imprese. E intascare le somme destinate, attraverso prestiti, alle aziende in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. Un rischio ...

ha dichiarato Neil Palomba, Direttore Generale di Costa Crociere – “La nostra donazione è un piccolo segno di ringraziamento, che ci auguriamo possa essere utile per la protezione personale di quanti ...C’è il rischio che la criminalità possa approfittare del decreto Imprese. E intascare le somme destinate, attraverso prestiti, alle aziende in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. Un rischio ...