Donna fa jogging violando il divieto regionale: multa di 400 euro e quarantena (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una Donna di 39 anni stava facendo jogging a Maddaloni, in provincia di Caserta, violando l'ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ma è stata beccata sul fatto dalla Polizia di Stato. Una corsa che costerà caro: multata per 400 euro oltre alla quarantena obbligatoria a casa per 14 giorni.

