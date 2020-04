Coronavirus, l’Aifa autorizza alcuni protocolli: la lista dei farmaci (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’Aifa ha autorizzato la sperimentazione di alcuni farmaci per il trattamento dei pazienti affetti da Coronavirus. Ecco la lista dei protocolli approvati dall’agenzia e pubblicati dal Ministero della Salute L’Italia è ancora nel pieno della lotta al Coronavirus, anche se nelle ultime due settimane i numeri sembrano essere meno drammatici. Da quando la pandemia è … L'articolo Coronavirus, l’Aifa autorizza alcuni protocolli: la lista dei farmaci proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - l’Aifa autorizza una cura sperimentale con eparina

Coronavirus - c’è l’ok dell’Aifa : autorizzato lo studio su anticoagulante eparina

