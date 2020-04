Aumentano i malati di Covid-19 ma calano i decessi | ad oggi 21 645 dall’inizio

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Per ovvi motivi, il primo dato che salta agli occhi, sono le 578 persone che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita, portando a ben 21.645 le vittime nel Paese dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Tuttavia, intervenendo dalla Protezione civile da Roma, nel consuetò briefing quotidiano, il Commissario Angelo Borrelli ha anche tenuto a sottolineare che da ieri sono calati i ricoveri, così come il numero dei pazienti costretti alla ventilazione meccanica nelle terapia intensiva. Sono inoltre più di 900 gli italiani guariti nelle ultime 24 ore. Mentre, dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti 1.117.404 tamponi, a fronte degli attuali 105.418 positivi, sui 165.155 mila casi complessivi. La situazione nelle regioni italiane nel dettaglio L'articolodi-19 ma, ad21.645 dall’inizio ...

La provincia con il maggior numero di casi resta Napoli che fa segnare un totale di 2026 malati di cui 816 nella sola città partenopea e il resto in provincia, anche se nel corso della giornata di ...L’esperto che ha studiato e messo in pratica la caccia al virus casa per casa a Medicina, quando è stato necessario chiudere il paese per un focolaio molto aggressivo; lo studioso che con un farmaco ...