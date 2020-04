Vittorio Brumotti scova pusher a Milano, aggredito in diretta (Di martedì 14 aprile 2020) Vittorio Brumotti, inviato di Striscia La Notizia, è stato vittima di una nuova aggressione. Stavolta è successo tutto a Milano, capoluogo della Lombardia, regione più colpita dall’epidemia di Coronavirus. La pandemia, però, non è bastata a tenere chiuse le piazze di spaccio. Brumotti, infatti, si è addentrato tra le strade della stazione centrale, scovando alcuni spacciatori all’opera. Quest’ultimi, riconoscendo il noto volto del Tg Satirico lo hanno riempito di insulti e poi assalito. “A Milano i pusher non vanno in quarantena e il nostro Vittorio Brumotti è stato aggredito dagli spacciatori davanti alla stazione centrale” anticipa il profilo Instagram di Striscia. pusher sfidano le misure anti-Covid Al di là dell’attività di spaccio quello che Vittorio Brumotti ha voluto ... Leggi su thesocialpost Vittorio Brumotti aggredito a Milano/ Il Coronavirus non ferma gli spacciatori

“Ti rompiamo la faccia”. Striscia la notizia - Vittorio Brumotti aggredito a colpi di bottiglie. Le sue condizioni

Striscia la Notizia - nuova aggressione : una bottiglia raggiunge Vittorio Brumotti - salvato dai Carabinieri [FOTO] (Di martedì 14 aprile 2020), inviato di Striscia La Notizia, è stato vittima di una nuova aggressione. Stavolta è successo tutto a, capoluogo della Lombardia, regione più colpita dall’epidemia di Coronavirus. La pandemia, però, non è bastata a tenere chiuse le piazze di spaccio., infatti, si è addentrato tra le strade della stazione centrale,ndo alcuni spacciatori all’opera. Quest’ultimi, riconoscendo il noto volto del Tg Satirico lo hanno riempito di insulti e poi assalito. “Anon vanno in quarantena e il nostroè statodagli spacciatori davanti alla stazione centrale” anticipa il profilo Instagram di Striscia.sfidano le misure anti-Covid Al di là dell’attività di spaccio quello cheha voluto ...

Striscia : A Milano i pusher non vanno in #quarantena e il nostro @brumottistar è stato aggredito dagli spacciatori davanti al… - Over__People : RT @Striscia: A Milano i pusher non vanno in #quarantena e il nostro @brumottistar è stato aggredito dagli spacciatori davanti alla stazion… - reallyopaline : RT @Striscia: A Milano i pusher non vanno in #quarantena e il nostro @brumottistar è stato aggredito dagli spacciatori davanti alla stazion… - MariangelaErcu3 : RT @Striscia: A Milano i pusher non vanno in #quarantena e il nostro @brumottistar è stato aggredito dagli spacciatori davanti alla stazion… - SocialArtistOF : #StrisciaLaNotizia Questa sera, Vittorio Brumotti documenta lo spaccio di droga che avviene davanti alla stazione… -