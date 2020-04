Sarno, ancora una vittima del Coronavirus: è la quarta (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“La nostra Sarno è afflitta ed oggi piange la quarta vittima di questo terribile virus, nemico invisibile che sta seminando morte, lasciando intere famiglie nel dolore e nella solitudine”. Sono le parole con le quali il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora ha annunciato sui social la morte di S.F., risultato positivo al Covid19 5 giorni fa. Il paziente aveva manifestato subito sintomi piuttosto importanti e preoccupanti ed era stato trasferito all’ospedale di Scafati, centro Covid. A tutt’oggi sono 11 i casi positivi nel comune che sta pagando un prezzo alto, rispetto ad altri centri in provincia di Salerno, per numero di vittime legate al Coronavirus. L'articolo Sarno, ancora una vittima del Coronavirus: è la quarta proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Sarno - ordinanza del sindaco Canfora : chiusa ancora la PRT (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“La nostraè afflitta ed oggi piange ladi questo terribile virus, nemico invisibile che sta seminando morte, lasciando intere famiglie nel dolore e nella solitudine”. Sono le parole con le quali il sindaco diGiuseppe Canfora ha annunciato sui social la morte di S.F., risultato positivo al Covid19 5 giorni fa. Il paziente aveva manifestato subito sintomi piuttosto importanti e preoccupanti ed era stato trasferito all’ospedale di Scafati, centro Covid. A tutt’oggi sono 11 i casi positivi nel comune che sta pagando un prezzo alto, rispetto ad altri centri in provincia di Salerno, per numero di vittime legate al. L'articolounadel: è laproviene da Anteprima24.it.

