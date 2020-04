Sala non ci sta: «Se si ritiene che ci siano troppi milanesi in giro, vanno cambiate le ordinanze» (Di martedì 14 aprile 2020) Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non ci sta. E risponde all’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera. Quest’ultimo si era rivolto più volte, nel corso delle conferenze stampa degli ultimi giorni, ai cittadini di Milano che erano stati ritenuti responsabili di troppi spostamenti che rendono oscillanti i dati del contagio in città. Numeri che continuano a essere molto alti, nonostante le misure di contenimento che sono state prese nelle scorse settimane. LEGGI ANCHE > Ma il Gallera che critica la circolare del Viminale è lo stesso che dice che si può non rimanere a distanza se si indossa la mascherina? Sala contro Gallera sui milanesi indisciplinati Anche sui social network si era diffusa una certa insofferenza nei confronti delle parole di Gallera, insofferenza che ha trovato riscontro proprio nel messaggio via Facebook che ... Leggi su giornalettismo Coronavirus : Sala - ‘test sierologici non partono a Milano - ma come?’

**Coronavirus : Sala - ‘basta retorica milanese indisciplinato - non è così’**

