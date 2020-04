Nardella: mascherine obbligatorie a Firenze da sabato 18 aprile (Di martedì 14 aprile 2020) Le mascherine saranno obbligatorie da sabato, ma credo finiremo di consegnarle prima. Penso sia il primo esperimento di distribuzione delle mascherine porta a porta, afferma soddisfatto Nardella Leggi su firenzepost Coronavirus : Nardella - bene l’obbligo delle mascherine - ma le distribuisca un commissario (Di martedì 14 aprile 2020) Lesarannoda, ma credo finiremo di consegnarle prima. Penso sia il primo esperimento di distribuzione delleporta a porta, afferma soddisfatto

FirenzePost : Nardella: mascherine obbligatorie a Firenze da sabato 18 aprile - Sergiochem : #allespertochiedo ma si potrà andare in giro con le mascherine chirurgiche quando la temperatura si avvicinerà ai 3… - contribuenti : Nardella,mascherine 5 giorni per sblocco - CorriereQ : Nardella,mascherine 5 giorni per sblocco - AnsaToscana : Nardella,mascherine 5 giorni per sblocco. Sindaco Firenze interviene su carico 1 milione e mezzo di pezzi #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Nardella mascherine Nardella: mascherine obbligatorie a Firenze da sabato 18 aprile Firenze Post Nardella: mascherine obbligatorie a Firenze da sabato 18 aprile

... il primo esperimento di distribuzione delle mascherine porta a porta. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, lo racconta a ‘Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, in riferimento all’obbligo di ...

Mascherine obbligatorie. Da sabato via alle multe

La distribuzione casa per casa sarà terminata entro la giornata di oggi La vicesindaca Cristina Giachi: "Uno sforzo titanico, grazie ai volontari" ...

... il primo esperimento di distribuzione delle mascherine porta a porta. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, lo racconta a ‘Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, in riferimento all’obbligo di ...La distribuzione casa per casa sarà terminata entro la giornata di oggi La vicesindaca Cristina Giachi: "Uno sforzo titanico, grazie ai volontari" ...