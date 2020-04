Fernanda Lessa simula di pugnalarsi con le forbici ma i suoi follower non la prendono bene (Di martedì 14 aprile 2020) Fernanda Lessa ha dato una sua “interpretazione”, se così si può dire, al periodo di isolamento che tutto il Paese sta vivendo. La ex modella è tornata a casa da suo marito e dalle sue figlie mentre i suoi follower sono ovviamente aumentati come accade (quasi) a chiunque partecipi al Grande Fratello. La Lessa però non sembra rendersene conto (più “seguaci”, più responsabilità rispetto a quel che si comunica) e si comporta come se tutti fossero in grado di capire i suoi scherzi (?). Ecco perché, quando ieri sera la ex modella ha postato una storia dove fa finta di pugnalarsi allo stomaco con delle forbici in molti non l’hanno presa bene. All’inizio la Lessa insegna la respirazione per calmarsi poi cambia espressione e, tirate fuori un paio di forbici. mima il gesto di pugnalarsi. Che tentasse di ... Leggi su ilfattoquotidiano Fernanda Lessa choc/ Finge di pugnalarsi con le forbici - il web “Ma non ti vergogni?”

Fernanda Lessa choc con un paio di forbici e scatta la polemica : “Chiamate un esorcista!”

Fernanda Lessa finge di pugnalarsi con le forbici : polemica dopo il GF Vip (Di martedì 14 aprile 2020)ha dato una sua “interpretazione”, se così si può dire, al periodo di isolamento che tutto il Paese sta vivendo. La ex modella è tornata a casa da suo marito e dalle sue figlie mentre isono ovviamente aumentati come accade (quasi) a chiunque partecipi al Grande Fratello. Laperò non sembra rendersene conto (più “seguaci”, più responsabilità rispetto a quel che si comunica) e si comporta come se tutti fossero in grado di capire ischerzi (?). Ecco perché, quando ieri sera la ex modella ha postato una storia dove fa finta diallo stomaco con dellein molti non l’hanno presa. All’inizio lainsegna la respirazione per calmarsi poi cambia espressione e, tirate fuori un paio di. mima il gesto di. Che tentasse di ...

Noovyis : (Fernanda Lessa simula di pugnalarsi con le forbici ma i suoi follower non la prendono bene) Playhitmusic -… - Noovyis : (Fernanda Lessa simula di pugnalarsi con le forbici ma i suoi follower non la prendono bene) Playhitmusic -… - lamescolanza : Gf Vip, Fernanda Lessa simula di pugnalarsi con le forbici. Il web non apprezza - zazoomnews : Fernanda Lessa choc- Finge di pugnalarsi con le forbici il web “Ma non ti vergogni?” - #Fernanda #Lessa #choc-… - zazoomblog : Fernanda Lessa choc- Finge di pugnalarsi con le forbici il web “Ma non ti vergogni?” - #Fernanda #Lessa #choc-… -