Fase 1 “bis” | al via oggi prime riaperture a macchia di leopardo

(Di martedì 14 aprile 2020) Serrata prorogata fino al 3 maggio ma da, con tutte le precauzioni del caso, si allenta la stretta per alcune attività. A riaprire i battenti, come previsto dal nuovo Dpcm dello scorso 10 aprile, sono librerie, cartolerie e negozi d’abbigliamento per l’infanzia. Ripartono, inoltre, le attività forestali, l’industria del legno e la produzione di computer. E non è escluso che la prossima settimana possano riaprire i battenti anche altri settori dell’industria, come quello della moda, dell’auto o della metallurgia, anche se, ieri, nella consueta conferenza stampa il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha parlato di “ipotesi premature”. Per il momento si preannuncianodi. Se diverse Regioni hanno, infatti ...