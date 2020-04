Cristiano Malgioglio rivelazione piccante | “Se fossi stata donna | me li sarei fatti

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 14 aprile 2020)è uno dei volti più amati della televisione italiana. Grande autore e showman,ha saputo rapire il cuore di tutti, soprattutto dopo aver preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Ultimamente si è raccontato in un’intervista esclusiva a Novella2000 e ha fatto delle confidenze intime inattese… “una brava massaia” “Dovevo tirare fuori la torta di mele dal forno. In questi giorni di solitudine cucino, lavo per terra, stiro, soprattutto pulisco sul pulito. Senatouna gran traditrice, me litutti, ma come massaiaun fenomeno” esordisce Malgiogio. Poi chiude l’intervista in bellezza: “cosa sto cucinando? La passera al forno! E’ un ottimo pesce, lo faccio al forno con due pomodorini, due patate, due ...