Coronavirus monitor: quanti sono i morti e quali sono le misure di sicurezza messe in atto (Di martedì 14 aprile 2020) Il contagio da Coronavirus continua ad avanzare, con un incremento dei casi che possiamo registrare anche martedì 14 aprile con il superamento del milione di contagi, anche se in Cina i numeri sono molto ridotti. Il tutto è stato reso possibile grazie ai crescenti controlli sempre più stringenti sia in Cina che nel resto del mondo. Ormai, i focolai si sono spostati in altre aree del pianeta: l’Italia in primis, ma anche gli Stati Uniti, la Spagna e la Germania. quanti sono i morti per Coronavirus Il numero di casi segnalati però porta il nuovo «demone», come lo ha definito Xi Jinping, a superare la Sars, la terribile sindrome che spavento il mondo nel 2003. Al momento in cui scriviamo sono infatti 1.920.918 i casi confermati, mentre i morti sono 119.686. Cresce il numero dei guariti, arrivato a quota 430.527. Nella giornata del 2 ... Leggi su giornalettismo Coronavirus monitor : quanti sono i morti e quali sono le misure di sicurezza messe in atto

Per scovare il coronavirus si possono anche monitorare le fogne

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus monitor CORONAVIRUS/ Monitor, ossigeno, speranze: una giornata in reparto, tra vita e morte Il Sussidiario.net Sicilia, il Rotary dona 50.000 mascherine chirurgiche e 4.000 mascherine ffp2

“Il Rotary – afferma il Governatore distrettuale Valerio Cimino – ha messo in campo in questa situazione emergenziale le professionalità e le energie dei propri soci: ha istituito un call center di ...

Il Guardian: “La gara della ‘diplomazia del coronavirus’ di Russia, Cina e UE in Serbia”

In Serbia, Paese candidato all’adesione all’UE che ha corteggiato negli ultimi anni sia Mosca che Pechino, è in corso una gara di diplomazia attorno al coronavirus. Mentre la pandemia accelera, i ...

