Coronavirus, ISS: alcune forme di asma possono aggravare la malattia (Di martedì 14 aprile 2020) “Una gran parte della popolazione (fino al 15-20%) riferisce sintomi stagionali legati al polline, i più comuni dei quali comprendono prurito agli occhi, congestione nasale, naso che cola e talvolta respiro sibilante ed eruzione cutanea. Tutti questi sintomi sono generalmente indicati come febbre da fieno, allergia ai pollini o rinite allergica, che è comunemente associata all’asma allergica nei bambini e negli adulti“: lo spiega in un approfondimento l’Istituto Superiore di Sanità. “Negli studi finora disponibili le allergie, incluso l’asma allergico lieve, non sono state identificate come un fattore di rischio importante per l’infezione da SARS-CoV-2, o per un risultato più sfavorevole. Invece, l’asma in forma da moderato a grave, in cui i pazienti hanno bisogno di cure quotidiane, è incluso nelle ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - report Iss : l'età media delle vittime è 78 - 5 anni

Coronavirus : De Falco - ‘gravissimo errore decreto chiusura porti - Governo di avventurieri’

Coronavirus : De Falco - ‘gravissimo errore decreto chiusura porti - Governo di avventurieri’ (2) (Di martedì 14 aprile 2020) “Una gran parte della popolazione (fino al 15-20%) riferisce sintomi stagionali legati al polline, i più comuni dei quali comprendono prurito agli occhi, congestione nasale, naso che cola e talvolta respiro sibilante ed eruzione cutanea. Tutti questi sintomi sono generalmente indicati come febbre da fieno, allergia ai pollini o rinite allergica, che è comunemente associata all’allergica nei bambini e negli adulti“: lo spiega in un approfondimento l’Istituto Superiore di Sanità. “Negli studi finora disponibili le allergie, incluso l’allergico lieve, non sono state identificate come un fattore di rischio importante per l’infezione da SARS-CoV-2, o per un risultato più sfavorevole. Invece, l’in forma da moderato a grave, in cui i pazienti hanno bisogno di cure quotidiane, è incluso nelle ...

istsupsan : Le misure di contenimento del #coronavirus hanno avuto un effetto positivo sull'indice di riproducibilità (R0), fac… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: Rezza (Iss): 'Siamo ancora in fase 1' #ANSA - lorepregliasco : Qui @istsupsan mostra che il tempo mediano da insorgenza sintomi a decesso è di 10 giorni ( - xenossy : #Coronavirus. Il j’accuse dei medici: “Comitato tecnico scientifico, Iss e management di Asl e ospedali hanno fall… - Pasqual24320045 : RT @lorepregliasco: Coronavirus, in uno studio dell'ISS l'effetto delle misure di distanziamento sulla riproducibilità del Sars-Cov-2 via @… -