Calciomercato Inter: si pensa allo scambio Lautaro-Griezmann, i dettagli (Di martedì 14 aprile 2020) Il Barcellona continua a corteggiare Lautaro Martinez per questo l’Inter pensa ad uno scambio con Antoine Griezmann Lautaro Martinez continua ad essere il sogno di mercato del Barcellona. I blaugrana vedono nel Toro l’erede designato di Suarez oltre che un secondo violino perfetto per Messi. L’Inter sa benissimo che prima o poi dovrà sedersi al tavolo con i catalani, per questo motivo studia le giuste contromosse da fare. Come riporta La Gazzetta dello Sport i nerazzurri starebbero pensando ad un’ipotesi clamorosa. Il Barcellona vuole Lautaro? Dateci Griezmann. La clausola rescissoria di Lautaro è di 111 milioni di euro, il francese un anno fa fu pagato 120 milioni. La valutazione quindi è identica. A sfavore dell‘Inter c’è il discorso legato all’età (22 anni contro i 29 del blaugrana) e di rendimento a ... Leggi su calcionews24 Calciomercato Inter - l’agente di Lautaro fa tremare i tifosi!

Calciomercato Inter - il consiglio per Aubameyang : «Lascia l’Arsenal»

Calciomercato Inter - i nerazzurri pensano a Jesus Corona (Di martedì 14 aprile 2020) Il Barcellona continua a corteggiareMartinez per questo l’ad unocon AntoineMartinez continua ad essere il sogno di mercato del Barcellona. I blaugrana vedono nel Toro l’erede designato di Suarez oltre che un secondo violino perfetto per Messi. L’sa benissimo che prima o poi dovrà sedersi al tavolo con i catalani, per questo motivo studia le giuste contromosse da fare. Come riporta La Gazzetta dello Sport i nerazzurri starebberondo ad un’ipotesi clamorosa. Il Barcellona vuole? Dateci. La clausola rescissoria diè di 111 milioni di euro, il francese un anno fa fu pagato 120 milioni. La valutazione quindi è identica. A sfavore dell‘c’è il discorso legato all’età (22 anni contro i 29 del blaugrana) e di rendimento a ...

FabrizioRomano : L’Inter non ha mai avuto dubbi, Antonio Conte in primis con la dirigenza: è sicuro il riscatto di Stefano Sensi dal… - DiMarzio : '#Messi all'Inter'. Ora l'argentino risponde: 'Sono solo fake news' - tuttosport : #Messi : 'L' #Inter ? Sono solo fake news' ?? - bianca_caimi : RT @fcin1908it: Sky - Pandev-Inter, suggestivo retroscena. La chiamata di Ausilio nascondeva una doppia offerta - - internewsit : Di Marzio: 'Pandev-Inter a gennaio? Ecco cosa non si sapeva sull'offerta' - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter – Arrivano due notizie clamorose: “Tifosi infuriati” Cittaceleste.it Calciomercato Inter: si pensa allo scambio Lautaro-Griezmann, i dettagli

Lautaro Martinez continua ad essere il sogno di mercato del Barcellona. I blaugrana vedono nel Toro l’erede designato di Suarez oltre che un secondo violino perfetto per Messi. L’Inter sa benissimo ...

ESCLUSIVA – Marco Verdoliva: “Al Milan serve la bacchetta magica. Thiago Silva? Questa è la verità”

Thiago Silva, invece, potrebbe tornare al Milan. Ha 35 anni, è un giocatore che ormai ha fatto la sua carriera e le sue pretese potrebbero abbassarsi se dovesse concretizzarsi il ritorno nella squadra ...

Lautaro Martinez continua ad essere il sogno di mercato del Barcellona. I blaugrana vedono nel Toro l’erede designato di Suarez oltre che un secondo violino perfetto per Messi. L’Inter sa benissimo ...Thiago Silva, invece, potrebbe tornare al Milan. Ha 35 anni, è un giocatore che ormai ha fatto la sua carriera e le sue pretese potrebbero abbassarsi se dovesse concretizzarsi il ritorno nella squadra ...