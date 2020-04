Animali fantastici e dove trovarli: la scena di Eddie Redmayne a torso nudo che fu tagliata (Di martedì 14 aprile 2020) Eddie Redmayne si era allenato per mesi ma alla fine il regista di Animali fantastici e dove trovarli ha deciso di tagliare la scena a torso nudo dal film. Eddie Redmayne, l'attore che interpreta Newt nel film Animali fantastici e dove trovarli, basato sui libri di J.K. Rowling, ha rivelato che la sua scena a torso nudo è stata tagliata dal film nonostante la star inglese abbia dovuto sottoporsi, su richiesta dell'autrice, ad un estenuante allenamento durato svariati mesi, al fine di preparare il suo corpo unicamente per quella scena. In un'intervista esclusiva, il vincitore del premio Oscar ha dichiarato: "Mi sono dovuto allenare per più di sette mesi perché c'era una scena in particolare, che tragicamente non è più nel film, che J.K. Rowling mi descrisse così: 'Voglio ... Leggi su movieplayer Animali fantastici e dove trovarli : il nome di Newt Scamander era apparso in Harry Potter

