Portavoce OMS: “Il Coronavirus non andrà via, indossare le mascherine diventerà la norma” (Di lunedì 13 aprile 2020) Secondo il Portavoce dell’OMS, David Nabarro, indossare la mascherina protettiva diventerà la norma: “Il Coronavirus non andrà via. Non sappiamo se le persone che lo hanno avuto siano immuni né quando avremo un vaccino“, ha spiegato alla BBC. “Quindi qualche tipo di protezione facciale diventerà la norma, anche se solo per rassicurare le persone“.L'articolo Portavoce OMS: “Il Coronavirus non andrà via, indossare le mascherine diventerà la norma” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Emergenza Coronavirus - portavoce OMS : «In Italia un barlume di speranza»

Coronavirus - parla portavoce dell’Oms : “In Italia barlume di speranza” (Di lunedì 13 aprile 2020) Secondo ildell’OMS, David Nabarro,la mascherina protettiva diventerà la norma: “Ilnon andrà via. Non sappiamo se le persone che lo hanno avuto siano immuni né quando avremo un vaccino“, ha spiegato alla BBC. “Quindi qualche tipo di protezione facciale diventerà la norma, anche se solo per rassicurare le persone“.L'articoloOMS: “Ilnon andrà via,lediventerà la norma” Meteo Web.

AngelaVidili : RT @Max09295648: @cris_cersei @Gianna17 OMS una congrega di terzomondisti di M e Campano con i.nostri soldi. Portavoce un etiope,sponsorizz… - Max09295648 : @cris_cersei @Gianna17 OMS una congrega di terzomondisti di M e Campano con i.nostri soldi. Portavoce un etiope,spo… - EMenciotti : @OMBRACOLORATA @ilariacapua @diMartedi Veramente si sbaglia, la vedo la TV, forse anche troppo. Dico semplicemente… - IlGrilloparl : @LoZoCo Cioè oltre a dire sciocchezze immani, si permette anche di insultare? Si rende conto che ha portato il com… - Lulu34Lulu7 : RT @MichelaMarzano: Portavoce del Governo francese che osa dire: l’Italia non ha saputo contenere l’epidemia. Ma come si permette? Come osa… -

Ultime Notizie dalla rete : Portavoce OMS Portavoce OMS: “Il Coronavirus non andrà via, indossare le mascherine diventerà la norma” Meteo Web L’Oms si è affidato agli influencer virtuali per comunicare il coronavirus

Funzionerà? Per l’Oms sì: “Per quanto sia virtuale, Knox sta avendo un impatto concretissimo sul mondo”, ha detto un portavoce. “Ci sta aiutando a raggiungere le generazioni più giovani, e a ...

Perché l’Oms ha chiamato Sars-Cov-2 il virus di Wuhan?

Dalla sua prospettiva, l’ira del portavoce era quanto mai giustificata ... Non sarebbe passato molto tempo prima che, in modo non certo solitario, il direttore esecutivo dell’Oms Mike Ryan attaccasse ...

Funzionerà? Per l’Oms sì: “Per quanto sia virtuale, Knox sta avendo un impatto concretissimo sul mondo”, ha detto un portavoce. “Ci sta aiutando a raggiungere le generazioni più giovani, e a ...Dalla sua prospettiva, l’ira del portavoce era quanto mai giustificata ... Non sarebbe passato molto tempo prima che, in modo non certo solitario, il direttore esecutivo dell’Oms Mike Ryan attaccasse ...