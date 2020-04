Dai dati Istat un bilancio ancor più nero nei focolai della pandemia

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 13 aprile 2020) L’ha aggiornato in pochi giorni e in via eccezionale la bancasulla mortalità nei Comuni italiani per tutte le cause di morte nella prima parte del 2020, ampliandola da 1.084 a 1.450 Comuni, allo scopo di offrire uno strumento supplementare di analisi sull’epidemia del coronavirus. Si tratta di una informazione statistica fondamentale perché permette di confrontare per una significativa selezione di Comuni italiani il numero totale dei decessi nelle quattro settimane dal 1-28 marzo 2020 con lo stesso periodo del 2019 (i primidiffusi dall’li ho analizzati in due precedenti articoli su HuffPost, coprivano solo il periodo 1-21 marzo).La selezione di Comuni censita, pur non essendo un campione rappresentativo dell’intera realtà nazionale (mancano importanti Comuni come, ad esempio, nel Nord Italia, Torino), permette di ...