Coronavirus, in Usa strage nelle case di riposo: almeno 3600 morti (Di lunedì 13 aprile 2020) In tutto il Paese sono oltre 3.600 i morti collegati a focolai di Coronavirus nelle strutture. Secondo i media Usa c’è stato un aumento allarmante nelle ultime due settimane. Le persone che vivono in queste strutture sono circa un milione. Numeri agghiaccianti che vedono coinvolti nella stragrande maggioranza dei casi gli anziani, ma che coinvolgono … L'articolo Coronavirus, in Usa strage nelle case di riposo: almeno 3600 morti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - la “ricetta” di Burioni per ripartire : “Necessario usare le mascherine - fare più test e tamponi e isolare subito gli infetti”

