Antonella Elia in crisi dopo il GF Vip | Convivenza a rischio con Pietro delle Palme (Di lunedì 13 aprile 2020) Al suo terzo giorno di Convivenza con Pietro delle Piane Antonella Elia comincia ad essere in crisi d’amore? Vediamo nel dettaglio. “Il miele è intatto e non l’abbiamo usato” afferma la ex gieffina nelle stories Instagram: Antonella Elia potrebbe essere in crisi con il suo Pietro delle Piane? Dura Convivenza per Antonella Elia: è in … L'articolo Antonella Elia in crisi dopo il GF Vip Convivenza a rischio con Pietro delle Palme proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Sossio Aruta svela la strategia di Antonella Elia al GF VIP : ecco perché lo ha scelto

Signorini svela chi erano i suoi 3 concorrenti preferiti (..e no - non c’è Antonella Elia)

Alfonso Signorini su Antonella Elia : “Non ci passerei mai la quarantena” (Di lunedì 13 aprile 2020) Al suo terzo giorno diconPianecomincia ad essere ind’amore? Vediamo nel dettaglio. “Il miele è intatto e non l’abbiamo usato” afferma la ex gieffina nelle stories Instagram:potrebbe essere incon il suoPiane? Duraper: è in … L'articoloinil GF Vipconproviene da www.meteoweek.com.

84Tex : RT @darveyfeels_: Comunque Antonella Elia, a differenza di quanto potessimo pensare ed immaginare, una volta tornata sui social non ha spre… - carmela19921 : RT @darveyfeels_: Comunque Antonella Elia, a differenza di quanto potessimo pensare ed immaginare, una volta tornata sui social non ha spre… - EliaGfvip : RT @darveyfeels_: Comunque Antonella Elia, a differenza di quanto potessimo pensare ed immaginare, una volta tornata sui social non ha spre… - EliaGfvip : RT @giorgie2: Antonella Elia che augura buona pasqua a TUTTI i suoi compagni di #gfvip >>>>>> gli altri che hanno solo sparlato di lei una… - vincycernic95 : Patrick Ray Pugliese ha iniziato a seguire su Instagram Antonella Elia #GFVIP -